Венецинаский кинофестиваль: почти половина фильмов основного конкурса создана женщинами

Организаторы старейшего в мире Венецианского кинофестиваля, который, как ожидается, пройдет в традиционном формате со 2 по 12 сентября, объявили программу форума. В основной конкурс вошли 18 фильмов, 8 из которых сняты режиссерами женщинами. Об этом во время пресс-конференции (она состоялась в режиме онлайн) рассказал художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера. Те, кто приедет на остров Лидо, увидят ленты итальянок Эммы Данте и Сузанны Никкьярелли, француженки Николь Гарсиа, немки Юлии фон Хайнц и других.

Неделю назад стало известно, что сразу две женщины удостоились "Золотых львов Святого Марка" за вклад в кинематограф. Почетные награды приготовлены для актрисы, режиссера, сценариста и продюсера из Гонконга Энн Хуэй и британской актрисы Тильды Суинтон.

В числе звезд на красной дорожке мы вероятно увидим английскую актрису Хелен Миррен. Она должна представить ленту "Герцог", заявленную во внеконкурсной программе игрового кино.

Оценивать картины в основной программе (в конкурсе примет участие и лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи") будет международное жюри во главе с австралийской актрисой Кейт Бланшетт.