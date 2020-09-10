Лондонский кинофестиваль в онлайн-формате

Лондон. 1970 год. Марш протеста против полицейского произвола и последовавший за ним громкий судебный процесс над девятью темнокожими активистами. Об этих событиях рассказывает фильм Стива Маккуина "Мангровая роща", которым откроется Лондонский кинофестиваль.

Ни красной ковровой дорожки, ни светских мероприятий - из-за пандемии кинофорум пройдёт в онлайн-формате.

"Кинематографисты, как и раньше, будут анонсировать свои работы, отвечать на вопросы, только виртуально. Презентации будут транслировать в кинотеатрах по всей Великобритании. То есть контакт со съёмочной группой будет существовать, только в ином виде" , - объясняет Триша Таттл, директор Лондонского кинофестиваля.

Десятки картин покажут зрителям в кинотеатрах с соблюдением мер социального дистанцирования. Часть премьер можно будет посмотреть онлайн. Это решение организаторов приветствует режиссёр Фрэнсис Ли, чья картина "Аммонит" с Кейт Уинслет в главной роли закороет киносмотр.

"Для тех, кто не живёт в Лондоне, не имеет доступа к большинству независимых кинотеатров, не может посмотреть новые работы, потому что их попросту не показывают в маленьких городах, фестиваль открывает эту замечательную возможность", - считает британский режиссёр.

На суд зрителей и кинокритиков будут представлены 58 фильмов из 40 стран. Лондонский кинофестиваль пройдёт с 7 по 18 октября.