Рождество-2020: карантин и вакцинация

Германия продлила карантин, введённый на период с 25 ноября до 20 декабря. Теперь установлен новый срок - 10 января, а ограничительные меры ужесточены. В частности, будут запрещены любого рода митинги и массовые собрания, закроются школы и магазины (кроме тех, что продают продукты питания и товары первой необходимости). В среду страна зафикисровала рекордный уровень смертности от коронавируса: скончались 952 человека; а число новых случаев инфицирования выросло на треть по сравнению с прошлой неделей.

Рим и Мадрид также рассматривают возможность принятия более строгих мер к Рождеству для сдерживания распространения вируса. По данным исследования, проведённого в Испании, к середине ноября ковидом в той или иной его форме переболел каждый десятый житель королевства. В столице этот показатель был почти в два раза выше.

В _Великобритании - _напротив: власти намерены ослабить ограничения в рождественский период. Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что эти меры распространятся на всю территорию страны. Он также посоветовал согражданам избегать поездок из районов с более высоким уровнем заражения в районы с более низким и, по возможности, не ночевать вне собственного дома.

"Более скромное Рождество - более безопасно, - сказал Джонсон, - и более короткие рождественские праздники также более безопасны. Хочу подчеркнуть: когда мы говорим, что три семьи могут встречаться на протяжении пяти дней, то это максимум, к которому не нужно стремиться. Конечно же, безопаснее будет постараться минимизировать число людей, с которыми вы будете встречаться".

Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев носить маски во время семейных праздников на Рождество и держаться друг от друга на безопасном расстоянии. Рекомендуется также собираться большими группами преимущественно на улице, а в помещениях - в ограниченнном составе, предварительно обеспечив хорошую вентиляцию.

Тем временем глава Еврокомиссии заверила европейцев, что им не придётся долго ждать прививки от коронавируса. Урсула фон дер Ляйен выразила при этом пожелание, чтобы все страны ЕС приступили к вакцинации в один и тот же день в знак единства и солидарности.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вакцинация в его стране может начаться с последней недели декабря, и первая фаза, если всё пойдёт по плану, займёт от шести до восьми недель. А неприоритетным группам населения придётся подождать до конца весны.