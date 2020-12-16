"Путь очень узок, но он есть"

Шанс есть, попыток оставлять нельзя, но надежд мало: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчиталась перед Европарламентом о ходе переговоров с Великобританией о торговом соглашении.

В минувшее воскресенье истёк уже десятый "краний срок" его заключения, но Борис Джонсон и фон дер Ляйен встретились в Брюсселе лично, чтобы подтвердить, что процесс скорее жив, чем мёртв.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Путь к соглашению существует: он очень узок, этот путь, но он есть. Поэтому наша ответственность — продолжать попытки. Хорошая новость в том, что мы движемся вперёд по большинству вопросов. Мы так близко, но в то же время и очень далеко: два вопроса до сих пор не решены, и вы о них прекрасно знаете: это взаимный доступ к рынку и рыболовство".

камнем преткновения остаётся рыболовство: Лондон категорически отказывается уступить даже часть контроля над побережьем и территориальными водами. Глава Еврокомиссии признала, что на нынешнем этапе достичь здесь компромисса практически невозможно.

Ещё в понедельник главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявлял, что предметные консультации продолжатся скорее всего уже после истечения переходного периода, в следующем году.

В этом случае с 1-го января отношения между сторонами будут основываться на правилах всемирной торговой организации, с полномасштабным возвращением пограничного контроля и пошлин. У тоннеля под Ла-Маншем — в Кале и Дувре — уже собираются пробки из фур, чьи владельцы хотят завершить хотя бы часть дел до этого момента.