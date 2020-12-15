Делёж в Евросоюзе рыболовецких квот

В среду начнётся обсуждение проблем рыболовства в Евросоюзе. Министры будут решать на своём совете, сколько и где в следующем году добывать их странам даров моря, как сберечь и приумножить их запасы.

Защитники окружающей среды вновь требуют не допускать хищнического промысла. Они утверждают, что ЕС прежде всего заботится о своей промышленности, а уж потом – о здоровье морей и всей планеты.

«Ключевым моментом на этом совете будет заявление Евросоюза о том, что он привержен борьбе с изменениями климата и прекращению чрезмерного вылова рыбы, – сказала директор программы Our Fish Ребекка Хаббард. - Если ЕС не сможет установить для себя пределы этого вылова в соответствии с научными советами, то он пошлёт очень плохой сигнал о том, что, на самом деле, он не очень серьёзно обещает прекратить эту войну с природой ".

Другая тема обсуждений – доступ Евросоюза и Великобритании к водам друг друга после «брексита». Обе стороны пока не смогли прийти к соглашению. Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании рассчитывает, что сделка будет достигнута до конца года, когда истекает переходный период:

«Наши переговоров находятся на заключительной стадии, - сказал Луис Планас Пухадес. - Мы надеемся, что будет достигнуто соглашение, но уверенности пока нет. Наши рыбаки и флоты в каждой стране, причастной к «брекситу» или нет, очень переживают в этой ситуации и ищут для себя наилучший вариант на будущее. В этом году переговоры очень трудные».

Министры рыболовства ЕС будут очень тщательно разрабатывать квоты для каждой страны. Но если не удастся договориться с британцами, то такие ограничения могут потерять смысл на весь 2021 год.