Венгрия видит в верховенстве права "политическое оружие"

Власти Евросоюза бьют тревогу по поводу нарушения в ряде его странах принципа правового государства (верховенства права). Они отмечают, например, что в Польше у судебной системы нет независимости, а в Венгрии недостаточно свободны средства массовой информации.

За это другие страны требуют урезать выплаты Венгрии и Польше из Фонда восстановления после пандемии и из бюджета ЕС. Наиболее снисходительно относится к ним Германия.

В своём докладе по этому поводу Европейский парламент отметил, что Евросоюз плохо оснащён и неэффективен; у него нет механизма исключения из своих рядов стран, не разделяющих общие правила и нормы. Депутаты высказались за разработку и принятие юридически обязывающего документа для обеспечения верховенства права.

В преддверии голосования по этому вопросу в среду Председатель Евросовета призвал все стороны пойти на компромисс:

"Я знаю, что это будет трудно, но я надеюсь, что у Европарламента и стран-членов хватит политической воли для принятия общего решения, - сказал Шарль Мишель. - Очень важно для будущего ЕС иметь возможность ратифицировать это решение как можно скорее в национальных парламентах, а также получить согласие Европарламента".

Этот доклад Европарламента появился менее чем через неделю после того, как Еврокомиссия мрачными красками обрисовала состояния демократии в Восточной и Южной Европе.

"Публикация первого доклада Европейской комиссии о верховенстве права наводит на мысль, что эти нарушения имеются по всему Европейскому Союзу, - сказал из Парижа профессор европейского права Альберто Алеманно. - Этот вопрос касается не только Польши и Венгрии. Но мы должны помнить, что эти две страны систематически нарушают верховенство права на протяжении многих лет. Комиссия ничего с этим не сделала, хотя могла бы, например, призвать к голосованию по вопросу о временном лишении этих стран некоторых прав. Так что это действительно тупиковая ситуация, она ставит под сомнение будущее восстановительного фонда и весь бюджет".

Правительства Венгрии и Польши утверждают, что выполняют волю своих избирателей. Они видят в попытках лишить их финансирования борьбу между левыми и правыми силами.

01.59 СОТ - Хидвеги Балаш, Депутат Европарламента Венгрии,

"В последние несколько лет мы видим злоупотребление принципом верховенства права и дискуссии вокруг него, - сказал евродепутат из венгерской правящей партии "Фидес" Балаш Хидвеи. - Этот принцип была неправильно использован и понижен до урованя политического оружия. Левые силы здесь, в Европарламенте, и в определенной степени, в Комиссии, где они тоже имеют влияние, использовали его против стран с правыми правительствами или правительств Венгрии и Польша".

На протяжении многих лет спор о верховенстве права подрывает основы самого европейского проекта. На этой неделе он вспыхнет с новой силой, но вряд ли будет урегулирован. Но если не будет найдено компромисса, под угрозой будет бюджет ЕС и его способность к преодолению и ликвидации последствий коронавирусного кризиса.