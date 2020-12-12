"Еще по одной" - лучший фильм по версии Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия (на этот раз в онлайн формате) вручила все свои ежегодные награды победителям. Трансляция велась из Берлина. В номинации лучший европейский режиссер конкурентов обошел датчанин Томас Винтерберг, снявший картину "Еще по одной".

Томас Винтерберг, режиссер: "Ура, ура, я очень горжусь участием в фантастическом конкурсе. Но другие режиссеры намного лучше меня. О, это фантастика, большое спасибо! "

Датчанин Мадс Диттманн Миккельсен, сыгравший в ленте Винтерберга стал лучшим европейским актером. Премьера "Еще по одной" состоялась в сентябре на международном фестивале в Торонто. Это кино о том, как мы теряем вкус к жизни, а затем находим в ней новые смыслы. "Еще по одной" получила и главную премию Европейской киноакадемии. Картина названа лучшим фильмом.

В категории "лучшая европейская актриса" награду получила 25-летняя звезда немецкого кинематографа Паула Бер. Девушка сыграла главную роль в картине Кристиана Петцольда "Ундина" - современной сказке о русалке, борющейся за любовь и жизнь.