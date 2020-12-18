Похищенные нигерийские школьники освобождены

Похищенные в Нигерии исламистами ученики средней школы в северо-западном штате Кацина освобождены. Подробности операции не сообщаются, неизвестно также, был ли выплачен за детей выкуп. Ранее губернатор Кацины Амину Белло Масари заявил, что власти уже связалось с похитителями и ведут переговоры. Об освобождении мальчиков Масари сказал :

"Мы посоветовали войскам пока не стрелять, но они обследовали и оцепили всю территоию, где находились мальчики, чтобы защитить в случае необходимости и их, и переговорщиков, которые связывали нас с лидерами Боко Харам. Они сыграли важную роль, обеспечивая связь между нами и бандитами. И успешное возвращение домой 344 мальчиков - это большая радость. Мы благодарим Бога".

Группа вооруженных людей на мотоциклах напала на школу в городе Канкаре 11 декабря. Ответственность взяла на себя исламисткая группировка Боко Харам, но возможно, что за этим стояли действующие на северо-западе Нигерии местные банды, связанные с исламистами.

Более 10 лет Боко Харам ведёт кровавую кампанию по введению строгого исламского правления на севере страны. В связи с похищением детей из школы в Канкаре появились опасения, что группировка расширяет сферу своей деятельности.