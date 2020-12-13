Историческая память Чернобыля

Спустя три десятилетия после катастрофы на Чернобыльской АЭС власти Украины предлагают внести ряд расположенных в зоне отчуждения объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В прошлом году Чернобыль посетило рекордное число туристов — 124 тысячи, среди них — 100 тысяч иностранцев. Правительство хочет упорядочить процедуру посещения, разработать экскурсионные маршруты, обучить гидов и обеспечить качественную базовую инфраструктуру

Гид Максим Поливко говорит: "Чернобыльская зона сегодня превратилась во всемирной известный туристический объект. Туристы посещают Украину для этого. К сожалению, у этого места сегодня нет официального статуса, если его включат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, то Чернобыль получит преимущества".

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года.

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, туристы должны покидать зону отчуждения с осознанием исторической памяти этого места и Чернобыль не должен становиться площадкой для охотников за приключениями.

"Туристы приезжают в Чернобыльскую зону и расположенные там объекты приходят в упадок — эти два фактора вынуждают нас заявить, что такое наследие принадлежит не только украинцам, но всему человечеству".

Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики, в ликвидации ее последствий участвовали более 600 тысяч человек.

Президент Украины обязал правительство страны проработать вопрос проведения международной конференции, посвященной годовщине аварии. Кабинету министров также поручено принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов, в частности, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.