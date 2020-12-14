Стеклянные бусины — в список наследия ЮНЕСКО

В понедельник открывается сессия межправительственного комитета ЮНЕСКО, который рассматривает, в том числе, заявки на включение в список Всемирного наследия. Совместное предложение Италии и Франции — традиционное производство стеклянных бусин и бисера: зародившее в Венеции, оно позже развилось и во французском Невере.

Эрмерлинда Дамиано, председатель городского совета Венеции:

"Мы надеемся на успех, особенно учитывая, что 25 марта Венеция отметит 1600 лет со дня основания. Так что мы рассчитываем отпраздновать сразу оба события".

В заявке указано, что венецианские стеклодувы — и среди них производители этих бусин, "перлери" — сильно пострадали дважды подряд: сначала от разрушительного наводнения в ноябре прошлого года, а затем и от коронавирусного карантина.

Авторы запроса особо подчёркивают, что Италия и Франция, некогда бывшие конкурентами в этом искусстве, теперь действуют вместе, считая изготовление бусин своим общим наследием.