Ливийцы приглашают туристов

Автопробегом по негативному имиджу ударили ливийцы: водители со всей страны, где лишь недавно прекратились боевые действия, организовали тур под названием "Слёт братьев".

Маршрут — в западной части страны, с севера на юг, около 700 км по прямой: от посёлка Аль-Кария-эль-Гарби, известного римскими развалинами, до гор Тадрарт-Акакус на границе с Алжиром: наскальные рисунки в том районе объявлены наследием ЮНЕСКО.

Иностранных туристов пока среди участников пробега нет, но ливийцы надеются, что рано или поздно они появятся.

Джума Омар, гид по Сахаре:

"Тысяча участников, более 300 джипов, 320 или 330, если быть точным. Длительность поездки — 10 дней, может две недели, если вдруг машина сломается. Мы хотим привлечь гостей из-за рубежа, показать, что и у нас есть культура, история и памятники".

Гражданская война в Ливии длилась девять лет. Лишь в конце октября этого года стороны подписали соглашение о прекращении огня. Неделю назад неправительственная организация International SOS назвала Ливию в числе трёх самых опасных для туризма стран — наряду с Сирией и Афганистаном.