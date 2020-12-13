Последняя гонка сезона: Макс Ферстаппен побеждает на Гран-при Абу-Даби

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Абу-Даби - заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Вторым к финишу пришел финн Валттери Боттас из "Мерседеса". Тройку лучших замкнул его партнер по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который восстановился после коронавируса. Из-за пандемии только четыре этапа из 17 прошли в присутствии зрителей.

По итогам сезона в активе Хэмилтона 347 очков, вторым стал Боттас (223), третье место занял Ферстаппен (214).

В Кубке конструкторов досрочную победу одержал "Мерседес" (573 очка), далее расположились "Ред Булл" (319) и "Макларен" (202). Команда впервые с 2012 года оказалась в первой тройке.