Жители Германии ожидают, что власти ужесточат карантинные меры

В Германии в преддверии Рождества, судя по всему, будут ужесточены ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники. В воскресенье этот вопрос в формате видеоконференции обсудят канцлер Ангела Меркель с премьер-министрами федеральных земель.

За сутки в стране выявлено 28 тысяч инфицированных. 490 пациентов скончались от COVID-19. В ряде регионов уже введены более строгие меры. В Баден-Вюртемберге действует комендантский час. В Саксонии с понедельника закрывают непродовольственные магазины, а так же школы и детские сады. Вместе с тем некоторые главы регионов выступают за единообразные правила на всей территории государства. В субботу в Дрездене, где отменили акцию противников карантинных мер, было увеличено присутствие полиции. Стражи порядка задержали 26 человек.

В британской столице, где наблюдается особенно много новых случаев заражения коронавирусом, на улицу вышли противники вакцинации, которая в Соединенном Королевстве началась в минувший вторник. В первую очередь вакциной американской компании "Пфайзер" и ее немецкого партнера "Бионтек" прививают медработников и людей, проживающих в домах престарелых.

В России три дня подряд (а в Москве четыре дня) коэффициент распространения коронавируса держится ниже единицы. Дополнительные ограничения на новогодние праздники власти Москвы вводить не планируют. За сутки в России о положительном тесте на коронавирус узнали 28 137 человек. За тот же период времени 560 заболевших COVID-19 умерли. Вакцинация от коронавируса в России проводится отечественным препаратом "Спутник V".