Дворец диктатора вернули Испании

"Не позволим повториться франкизму!" - с такими плакатами встретили жители Пасо-де-Мейрас в Галисии испанских официальных лиц, которые прибыли сюда для заключительной проверки и формального вступления во владение имуществом Франсиско Франко.

В сентябре 2020 суд постановил, что семья бывшего диктатора должна вернуть государству принадлежавшее ему поместье. Сделку по его переходу в собственность Франко суд счёл недействительной, отметив, что недвижимость была передана в дар не ему лично, а главе испанского государства.

Консуэло Кастро Рей, глава государственной прокуратуры Испании, говорит:

"Передача ключей от Пасо-де-Мейрас государственной администрации как представителя всех граждан имеет символическое и историческое значение, которое никто не может игнорировать. По счастливому совпадению сегодня мы отмечаем Международный день прав человека, и поэтому значение, которое этот акт приборетает с точки зрения демократической памяти, особенно важно".

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 годы, установив в стране авторитарный режим. Старинное поместье Пасо-де-Мейрас в провинции Ла-Корунья было передано ему во время гражданской войны 1936-39 годов. По окончании войны был заключён договор о купле-продаже, который судьи провозгласили фиктивным.

В 2008 году местные власти признали Пасо-де-Мейрас объектом культурного наследия. Поместье должно было быть открыто для посещения не меньше четырех дней в месяц. Но наследники Франко не всегда выполняли это условие, а в 2017 году выставили имение на продажу. Летом 2019 года государственная адвокатура Испании инициировала против них судебный иск.