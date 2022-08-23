Семья диктатора Маркоса вернулась к власти

Семья Маркоса вернулась к власти на Филиппинах. Во время диктатуры Фердинанда Маркоса около десятки тысяч филиппинцев были отправлены в тюрьмы и подверглись пыткам. Тысячи были убиты. Семья диктатора украла из казны около 10 миллиардов долларов США и спрятала деньги в офшорах. В феврале 1986 года Маркос-старший был свергнут военными и умер в изгнании на Гавайях в 1989 году.

На сегодняшний день на Филиппинах ослаблена роль традиционных СМИ, а пользоваться интернетом дорого, поэтому, согласно статистике, более 70% филиппинцев получают новости через Facebook. Обеление истории и романтизация жестокого прошлого страны в социальных сетях помогло Фердинанду-младшему "Бонг-Бонгу" Маркосу победить на выборах

Фрэнсис Геалого, профессор истории Университета Атенео в Маниле:

— Его возвращение было, на мой взгляд, планомерным и организованным. Платформы социальных сетей стали для Маркосов средством саморекламы. В стране выросло целое поколение выпускников средних школ, которые очень мало знают об истории Филиппин. Потому что она была упразднена в академических программах.

Во время избирательной кампании Маркос-младший массово распространял в Фейсбук музыкальные видеоролики, демонстрирующие архивные кадры, изображающие его отца не как диктатора, а как благодетеля, работавшего на благо своей родной страны и преумножавшего ее богатства.

Победа сына диктатора вызвала масштабные акции протеста на улицах Манилы. Оппозиция утверждает, что семья Маркоса использовала украденные из казны деньги, чтобы опять вернуться к власти.