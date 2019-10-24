Франко: мнения расходятся

Перезахоронение останков генерала Франсиско Франко, возглавившего мятеж националистов в 30-е годы прошлого века против Второй испанской республики, не раз становилось предметом споров в обществе.
У социалистического правительства, пришедшего к власти летом прошлого года, на этот счёт однозначное мнение.
"Сегодня Испания выполняет свое обещание. Это решение положило конец моральному оскорблению и возвышению фигуры диктатора в общественном месте. Таким образом мы делаем еще один шаг к примирению, которое опирается на свободу и демократию, которых мы все придерживаемся", говорит Пердо-Санчес, исполняющий обязанности премьер-министра Испании.
С властями не согласны представители правых партии, для которых генерал Франко был значимой фигурой в испанской истории. Монументальный комплекс "Долина Павших", где ранее покоился усопший, стал для них своего рода местом встреч, где они собирались, чтобы почтить его память.
Хорхе Альварес, историк:
"Гражданская война закончилась 80 лет назад. Тогда половина Испании оказалась с одной стороны, а другая половина – с противоположной. Сейчас правительство говорит нам, эти были хорошими, а те – плохими. Называя преступниками одну из сторон, власти вновь открывают старые раны и заставляют нас вернуться в то время".
Опасаясь волнений, правительство запретило демонстрацию сторонников Франко.
Тем не менее порядка 400 человек собрались возле кладбища Мингоррубио и скандировали "Да здравствует Франко!"
Эрнесто Родригес, продавец мобильных услуг:
"Мне кажется, что таким образом правительство пытается нас отвлечь от более важных тем".
В социальном плане власти ничего не сделали, они не выполнили обещанные ими реформы трудового законодательства.
Они не помогают нам вернуть оставленное в залог имущество, не помогает с налогами, ничего не делают для того, чтобы банки вернули деньги, потраченные на их спасение".
Эксгумация останков Франко стала одной из первых инициатив нышнего правительства. Для этого кабмин одобрил соответствующий декрет и внёс изменения в закон об исторической памяти.