Франко: мнения расходятся

Перезахоронение останков генерала Франсиско Франко, возглавившего мятеж националистов в 30-е годы прошлого века против Второй испанской республики, не раз становилось предметом споров в обществе.

У социалистического правительства, пришедшего к власти летом прошлого года, на этот счёт однозначное мнение.

"Сегодня Испания выполняет свое обещание. Это решение положило конец моральному оскорблению и возвышению фигуры диктатора в общественном месте. Таким образом мы делаем еще один шаг к примирению, которое опирается на свободу и демократию, которых мы все придерживаемся", говорит Пердо-Санчес, исполняющий обязанности премьер-министра Испании.

С властями не согласны представители правых партии, для которых генерал Франко был значимой фигурой в испанской истории. Монументальный комплекс "Долина Павших", где ранее покоился усопший, стал для них своего рода местом встреч, где они собирались, чтобы почтить его память.

Хорхе Альварес, историк:

"Гражданская война закончилась 80 лет назад. Тогда половина Испании оказалась с одной стороны, а другая половина – с противоположной. Сейчас правительство говорит нам, эти были хорошими, а те – плохими. Называя преступниками одну из сторон, власти вновь открывают старые раны и заставляют нас вернуться в то время".

Опасаясь волнений, правительство запретило демонстрацию сторонников Франко.

Тем не менее порядка 400 человек собрались возле кладбища Мингоррубио и скандировали "Да здравствует Франко!"

Эрнесто Родригес, продавец мобильных услуг:

"Мне кажется, что таким образом правительство пытается нас отвлечь от более важных тем".

В социальном плане власти ничего не сделали, они не выполнили обещанные ими реформы трудового законодательства.

Они не помогают нам вернуть оставленное в залог имущество, не помогает с налогами, ничего не делают для того, чтобы банки вернули деньги, потраченные на их спасение".

Эксгумация останков Франко стала одной из первых инициатив нышнего правительства. Для этого кабмин одобрил соответствующий декрет и внёс изменения в закон об исторической памяти.