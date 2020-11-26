Долг спасет ЕС от кризиса

Правительство Италии просит Евросоюз простить стране долг, накопленные во время пандемии. Об этом в интервью финансовому изданию Bloomberg заявил замминистра иностранных дел Италии Рикардо Фраккаро. По его словам, ЕЦБ нужно сменить приоритеты в денежно-кредитной политике и начать стимулировать экономику, одной из мер может стать аннулирование выкупленных регулятором государственных облигаций или многократное продление срока их погашения.

Из-за пандемии коронавируса дефицит государственных бюджетов стран еврозоны резко увеличился. По данным октябрьского о доклада, подготовленного Евростатом, суммарный госдолг еврозоны во II квартале превысил 95% от ВВП. Самые высокие показатели — в Греции, Италии и Португалии. По оценкам Еврокомиссии, общий долг в текущем году впервые переступит отметку в 100%.

Страны Евросоюза увеличивают расходы, чтобы защитить экономику от последствий пандемии. Но по словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, низкие процентные ставки означают, что бремя выплат будет терпимым. Он отметил: "Да, в итоге государственного долга будет больше, но на самом деле это правильный ответ в условиях такого кризиса".

Глава ЕЦБ Кристин Лагард вновь дала понять, что регулятор продолжит придерживаться своей стратегии по смягчению денежно-кредитной политики и поддержке рынка благодаря еще одному пакету мер по стимулированию экономики. "Сохранение благоприятных финансовых условий так долго, как это потребуется, имеет решающее значение для поддержки уровня потребления, кредитования и предотвращения массовых увольнений", — заявила она.

Можно спорить о долгосрочных перспективах наращивания госдолга, но беспрецедентный экономический кризис еще далек от завершения и эксперты говорят, что альтернативы налогово-бюджетному стимулированию нет.