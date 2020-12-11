Джонсон сомневается, что торговая сделка с ЕС будет заключена

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что полный выход его страны из Евросоюза без торгового соглашения является очень вероятной перспективой. Изменить такое развитие событий, на его взгляд, может только принципиально новый подход со стороны Брюсселя:

«Если они предложат что-то серьезное, заговорят совершенно по-другому... Но должен сказать, пока признаков этого я не видел. К сожалению, в настоящий момент, как вы знаете, есть два пункта, по которым мы всё никак не продвинемся. Это несчастная статья, которой они хотят привязать Британию ко всему тому, что они будут делать с законодательством, и нам, конечно это не подходит. А также во всём, что касается рыбы, мы должны вернуть себе контроль над нашими водами».

Теряют надежду на заключение соглашения и в Евросоюзе. Уже в это воскресенье может быть принято решение о прекращении переговоров и начале подготовки к «брекситу» без сделки. Саймон Ковени, министр иностранных дел Ирландия, страны с сухопутной границей с Великобританией, не скрывает разочарования:

«То, что Великобритания и ЕС не могут договориться о конструктивном и продуктивном партнерстве в рамках новых отношений, может обернуться огромной потерей возможностей. Обе стороны окажутся в проигрыше в результате».

Страны ЕС настаивают на том, что, если Великобритания хочет сохранить привилегированный доступ на европейский рынок для своих товара, она должна продолжать соблюдать единые стандарты качества Евросоюза.