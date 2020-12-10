Высокая вероятность «брексита» без торгового договора

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан и Евросоюз готовится к тому, что окончательный «брексит», намеченный на 1 января, произойдет без всеобъемлющего соглашения о торгово-экономических отношениях между сторонами. Вероятнее всего эти отношения будут регулироваться общими нормами Всемирной торговой организации.

Борис Джонсон: «Нужно сказать во всеуслышание: существует высокая вероятность того, что мы скорее примем решение о взаимоотношении с ЕС по австралийской модели, чем канадской. Из этого не следует, что это плохо. Есть много способов, как я уже говорил, использовать это во благо обеих сторон переговоров».

Чтобы избежать резких потрясений, связанных с выходом Великобритании из единого экономического пространства без всеобъемлющего торгового соглашения, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила подстраховаться, заключив соглашения по отдельным проблемам, таким как работа таможенных пропускных пунктов.

Британская сторона уже заявила, что готова заключить ряд таких малых соглашений. Но она категорически отвергла предложение Брюсселя оставить в силе неограниченный допуск европейских рыбаков в территориальные воды Великобритании. Лондон настаивает на том, что с 1 января он вернет эти воды под свой эксклюзивный суверенный контроль.