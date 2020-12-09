Сенегал: суд над отцами мигрантов

Сенегальский суд во вторник приговорил к двухгодичному тюремному заключению трёх отцов, обвиняемых в том, что они подтолкнули своих несовершеннолетних сыновей к миграции в Европу морем. В ходе переправы один из них - 15-летний Дуду - заболел и умер. Эта новость вызвала бурю негодования в Сенегале, породив мучительные дискуссии о бедности, отчаянии родителей и иллюзиях о лёгкой жизни в богатой, но далёкой Европе.

"Я не думаю, что они сознательно решили принести в жертву своих детей, что они понимали всю степень риска для их жизни. Нет, они думали, что делают это во имя их будущего, полагая - возможно и ошибочно - что в Евпопе их сыновья смогут добиться успеха", - сказал адвокат подсудимых Абулай Талл, сообщив, что другое обвинение - в пособничестве торговле людьми - с его подопечных снято.

Все трое - рыбаки из прибрежной деревни Мбур в Сенегале, сильно пострадавшей от сокращения улова, снижения цен и пандемии коронавируса, миграция здесь видится как путь к спасению. Отец погибшего заплатил около 400 евро контрабандистам. Его сын надеялся добраться до Италии и записаться там в футбольную команду.