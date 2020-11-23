Испания решает свои миграционные проблемы в Сенегале

Испания пытается решить проблемы наплыва нелегальных мигрантов на Канарские острова в тех странах, откуда они прибывают. Глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя находится с визитом в Сенегале, где она встретилась с президентом Маки Саллом, чтобы обсудить вопросы миграции и пограничного сотрудничества.

В последние годы именно Сенегал стал одним из основных отправных пунктов для мигрантов, несмотря на то, что он находится на расстоянии 1500 километров от испанских берегов. Более 18 000 искателей счастья в Европе, спасающихся от бедности, насилия или других обстоятельств у себя дома, прибыли на Канарские острова в этом году, причем более половины - только за последний месяц. Это на 1000% больше, чем за тот же период прошлого года. Более 500 человек погибли в пути.

Лайя и министр иностранных дел Сенегала Аиссата Талл Салл подписали соглашение , которое позволит сенегальским гражданам в Испании продолжать вносить вклад в социальное обеспечение своей страны.