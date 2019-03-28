Успехи Сенегала в реализации программы развития

В течение нескольких лет Сенегал реформируется, стимулируя предпринимателей и улучшая деловой климат. Цель - развитие и устойчивый рост, которые будут выгодны всем. Результаты очень многообещающие.

Еще 5 лет назад этот район был пустынным, а сейчас здесь, буквально у ворот столицы возник новый город с жилыми кварталами, административной инфраструктурой, медицинскими и образовательными учреждениями, развлекательными центрами и с этой международной индустриальной платформой - особенно динамичной.

В эту текстильную фабрику было вложено более 3 с половиной миллионов евро. Около 300 человек прошли обучение и были приняты на работу. А к концу года число сотрудников вырастет еще в 3 раза. Эта китайская компания выбрала особую экономическую зону Диамниадио неспроста. Здесь она пользуется целым рядом преимуществ, в том числе - налоговыми и таможенными льготами, а также новой транспортной инфраструктурой.

Мохамед Хади Сар, начальник отдела кадров C&H:"Мы экспортируем 80% нашей продукции, поэтому для нас очень важна развитая сеть автодорог, а также доступность порта и аэропорта".

Новая железнодорожная сеть, которая вскоре будет введена в действие, уже влияет на экономику страны. Крупный контракт на ее строительство получила одна сенегальская компания. На первом этапе линия свяжет Дакар с Диамниадио, а затем будет продлена до нового аэропорта.

Euronews:"Как этот контракт изменил жизнь вашей компании?"

Алиун Фалл, ZENITH, генеральный директор:"Он позволил получить новые заказы, нанять гораздо больше людей".

Euronews:"Развить ноу-хау?"

Алиун Фалл: "Развить ноу-хау и новые технологии производства".

Euronews:"Сколько рабочих мест создано?"

Алиун Фалл:"120!"

Для своих административных формальностей эта компания, как и все другие в стране, использует безбумажную систему оплаты и налоговой отчетности.

Euronews:"В чем преимущество такой системы?"

Абдул Азиз Сахо, ZENITH, бухгалтер:"Главное - это экономия времени! Раньше у меня на отчеты и платежи уходил целый день, а сейчас достаточно 5 минут".

Euronews:"Это надежно?"

Абдул Азиз Сахо:"Это надежно, нет ошибок и меньше затрат для компании".

Это один из ключевых инструментов улучшения делового климата в Сенегале: новый Дакарский коммерческий суд, который был создан чуть больше года назад. Здесь уже было урегулировано более 4500 дел.

Этот адвокат, один из самых известных в Дакаре, считает, что этот суд оказывает положительное влияние на экономику - во многом потому, что позволяет экономить драгоценное время.

Кумба Сейе Ндиайе, бизнес-адвокат:"Мы больше не ждем 3 месяца, год или два, чтобы завершить дело. В течение максимум 3 месяцев мы поучаем обязательное решение суда".

Впереди - новые задачи: завершить реформы трудового и земельного законодательства, финансирование малых и средних предприятий, дальнейшее снижение операционных и производственных затрат. Глава Агентства по инвестициям и крупным проектам (APIX) гарантирует: страна продолжит реформы.

Мунтага Си, генеральный директор APIX:"Доверьтесь нам! Приезжайте и инвестируйте в Сенегал. Это страна, которая движется по стабильной траектории, которая провела реформы, позволившие нам подняться на 46 место в мировом рейтинге защиты инвесторов. Наши дальнейшие задачи - это повышение привлекательности и конкурентоспособности Сенегала. Кроме того мы стремимся к четкой цели - создать миллион рабочих мест".

Сенегал не перестает привлекать иностранных инвесторов, и это еще один убедительный признак уверенного развития. Индийский гигант потратил более 400 миллионов долларов, чтобы оживить компанию "Химическая промышленность Сенегала", которая несколько лет назад испытывала большие трудности. Сегодня она демонстрирует отличные показатели.

Алассане Диалло, "Химическая промышленность Сенегала", генеральный директор:"Сегодня созданы все условия для инвестирования в Сенегал. И что особенно важно - государство Сенегал полностью соблюдает обязательства перед инвесторами".

В период с 2012 по 2018 год экономический рост в Сенегале увеличился с 4,4 до 6,8%. Страна реализует программу развития, рассчитанную до 2035 года, и, похоже, добивается успеха на этом пути.