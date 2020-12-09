"Поможем врачам вместе" — решили жители Иркутска. Так называется движение волонтёров, которые предоставляют в распоряжение медиков свои частные машины. Из-за резкого роста числа вызовов на фоне второй волны врачам остро не хватало собственного медицинского транспорта.

Вера Клюева, заведующая терапевтическим отделением МСЧ №2:

"Мы уже начинали захлёбываться, наши доктора обслуживали по 20-25 вызовов в день, они уже просто падали с ног. И к нам на помощь пришли волонтёры. Причём, что удивительно, пришли люди, которые заняты, у которых бизнес, у которых совсем недешёвые машины, которые бросают свою работу, которые бросают свои дела и едут к нам на помощь".

Автор идеи — иркутский предприниматель Вадим Костенко. Ещё в октябре врачи помогли ему справиться с коронавирусом, и он решил, что теперь должен помочь и им. Несмотря на первоначальное противодействие чиновников минздрава Иркутской области, инициатива не угасла и вышла далеко за пределы Иркутска. В десятке регионов России в акции участвуют уже около 3 тысяч волонтёров.

Виталий Цветков, волонтёр:

"Врачи благодарны, конечно, рады помощи — им она нужна, врачи уже давно работают в таком ритме, и помощь своевременна, а может даже и припоздала. Я думаю, это повод задуматься тем людям, которые принимают решения, о том, что нужно что-то менять: врачам нужна помощь".

В России резкий рост числа заболевших начался во второй половине сентября. Уже в октябре цифры значительно превысили антирекорды весенней волны. С начала пандемии в стране, по официальным данным, заболели более 2,5 миллионов человек, из них скончались почти 45 тысяч.

#поможемврачамвместе