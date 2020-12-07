Вакцинация в Москве: "Я прививки не боюсь!"

В московской городской поликлинике N 2 всё готово к началу массовой вакцинации. Гордость медицинского заведения - специальный холодильник, поскольку вакцина должна храниться и перевозиться при температуре - 18 градусов по Цельсию.

В этот понедельник главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения "Спутник V". Уточняется, что транспортировка будет осуществляться по принципу "холодной цепи", когда на каждом из четырех этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима.

Главный вопрос у всех, кто пришёл в первые дни на прививку, о возможных последствиях:

"Это может быть недомогание и слабость, а в течение первых 24 часов - возможно повышение температуры до 37 градусов. Но это очень редко", - говорит главврач поликлиники Наталья Шиндряева.

Пока пациент проходит медосмотр, вакцина размораживается. Прививки противопоказаны людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам. Каждый, кто получил первую дозу, должен вернуться через 3 недели для повторной вакцинации. Список возможных побочных эффектов представлен в специально отпечаптанной брошюре.

"Если российское правительство рекомендует эту вакцину для массовой вакцинации, я буду одним из тех, кто полностью ее поддерживает. Для меня очень важно быть в безопасности, очень важно, чтобы моя работа, забота о пенсионерах, моё преподавание, никому не приносили проблем или неприятностей",- говорит один из пациентов поликлиники N 2 Дмитрий Козлов, социальный работник и учитель.

"Любые побочные эффекты от вакцины нельзя сравнивать с симптомами коронавирусной инфекции", - считает Алексей, администратор Московского еврейского университета.

Схема доставки вакцины в регионы России отработана, заявил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что "составлен логистический паспорт всей страны <...>, который содержит информацию о каждом месте, где будет проводиться вакцинация".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правила доставки вакцины от коронавируса в российские регионы будут утверждены к 8 декабря.