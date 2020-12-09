ПСЖ и «Истанбул» доиграли скандальный матч

Футбольные команды «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» доиграли в Париже матч Лиги чемпионов, прерванный во вторник на 14 минуте. Встреча началась с ритуального коленопреклонения в знак солидарности против угнетения и дискриминации чернокожих.

Напомним, что накануне матч между французской и турецкой командами был прерван после того, как румынский судья Овидиу Хацеган удалил со скамейки помощника тренера турецкого клуба, камерунца Пьера Вебо. В ходе последовавшего за этим объяснения Себастьян Колцеску, резервный арбитр матча и соотечественник судьи, назвал по-румынски удаляемого «черным парнем». Румынское слово «черный» – negru – камерунец воспринял как расистское оскорбление. Его возмущение поддержали футболисты стамбульского клуба, а затем и парижского, в знак протеста покинув поле.

УЕФА назначила комиссию для расследования инцидента, подчеркнув, что не потерпит расизма и дискриминации в любой форме.

А матч закончился убедительной победой ПСЖ, которая разгромила «Истанбул Башакшехир» со счетом 5-1.