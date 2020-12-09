В Нидерландах взрываются польские магазины

Полиция Нидерландов расследует серию взрывов в супермаркетах польской сети "Бедронка". Всего за двое суток были разрушены три магазина в разных городах Нидерландов. Причём два из них принадлежат одному владельцу.

В одном случае магазин выгорел полностью, у двух других повреждён фасад. Все взрывы происходили ночью, поэтому пострадавших нет.

Мохамад Махмуд, хозяин магазина:

"Я не знаю, что происходит. Очень хотелось бы знать. Надеюсь, полиция скоро поймает виновных. Единственное, о чём я сейчас могу думать — о том, что вскоре всё это прояснится. Это очень тяжело. Началось вчера, сегодня опять, и даже хуже, чем вчера".

По данным нидерландских СМИ, магазины носят название польской сети супермаркетов, но их владельцы в Нидерландах — в основном выходцы из иракского Курдистана — в эту сеть не входят.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют происходящее. Неясно даже, что именно вызвало взрывы, нет у следователей и явных свидетельств связи между тремя происшествиями.