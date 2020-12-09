Крушение вертолёта в Савойе: пилот выжил

Пять человек погибли во вторник вечером во французских Альпах в результате крушения вертолёта спасателей.

Точные причины аварии на этот час не известны. Единственный выживший, пилот и инcтруктор, говорить пока не может. Он был доставлен в университетскую больницу Гренобля в тяжелейшем состоянии.

Вертолет Airbus EC135 частной компании SAF разбился на высоте 1 800 метров в коммуне Бонвиллар недалеко от Альбервиля.

Как сообщил префект департамента Савойя Паскаль Боло, спасательная операция была организована во вторник вечером сразу, как стало известно о крушении. Она проходила в непростых погодных условиях из-за густого тумана.

Прокуратура Альбервиля начала расследование. Первые результаты прокурор должен обнародовать в среду.