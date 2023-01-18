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Украина

При крушении вертолета в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский

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 Euronews
Глава МВД Украины Денис Монастырский выступает перед журналистами в Буче (5 апреля 2022 г.)
Глава МВД Украины Денис Монастырский выступает перед журналистами в Буче (5 апреля 2022 г.)   -   Авторское право  GENYA SAVILOV/AFP or licensors

[ОБНОВЛЕНИЕ]

При крушении вертолета в Броварах под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. 

На борту также находился его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь, сообщил глава Национальной полиции Украины. Вертолёт упал неподалёку от детского сада.

По последним данным, стало известно о 14 погибших, 9 из которых были на борту вертолета. Среди тех, кто погиб на земле, есть дети.

Кроме того в результате крушения от различных травм пострадали более 20 человек, половина из них — дети.

Верховная рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел 16 июля 2021 года. Ему было 42 года. Монастырский был женат, в семье двое детей.