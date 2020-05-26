На Чукотке разбился вертолёт Ми-8, есть жертвы

Четыре человека погибли при крушении военного вертолета на Чукотке. Причиной случившейся во вторник катастрофы Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ могла стать техническая неисправность. На место трагедии вылетела комиссия ВКС, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России", - сказали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что катастрофа произошла 26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ). Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку. Экипаж машины погиб в результате столкновения машины с землей, добавили в ведомстве.

Как ранее сообщили в правительстве округа, в результате происшествия погибли четыре человека.