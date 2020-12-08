Управлять взглядом: компьютер для особенных детей

Вместо клика компьютерной мыши - один лишь взгляд. Омский Центр для особенных семей "Наши дети" приступил к реализации проекта, в рамках которого несколько семей с детьми с ограниченными возможностями получили компьютеры, оснащенные айтрекерами. Они выполняют команды, отслеживая движение глаз пользователя.

Предновогодний подарок вручили трёхлетнему Демиду, у которого церебральный паралич. Малыш открыл для себя увлекательный мир игр, но главное - теперь он может общаться с родителями.

Александра Прохоренко, участница программы, мама Демида:

"Раньше я понимала его просто на интуитивном на уровне. Сейчас у нас появилась возможность сесть с ним и пообщаться. Я спрашиваю, как у него дела, как самочувствие, в какие игры он хочет играть, какую книгу почитать. То есть стало намного больше возможностей в плане общения".

Общение, игры и новые знания. При помощи такого компьютера особенные дети могут учить алфавит, незнакомые слова, набирать целые предложения, а ещё выходить в интернет.

До пандемии к Демиду учителя приходили на дом дважды в неделю. Многие детки с двигательными нарушениями при переводе на онлайн-обучение остались без уроков. Семьи, участвующие в программе, получили всё необходимое компьютерное оборудование, стоимость которого порядка 230 тысяч рублей.

Светлана Перевалушко, руководитель Центра "Наши дети": "Дети сделали достаточно большой рывок в коммуникации. С некоторыми детьми, которые либо в следующем году пойдут в школу, либо уже школьники, мы начали учиться читать".

На реализацию проекта Центр "Наши дети" получил президентский грант в размере почти трёх миллионов рублей. В руководстве обещают, что компьютеры и оборудование останутся в семьях по окончании программы.