"Грандиозная победа" Мадуро

В Венесуэле блок президента Николаса Мадуро лидирует по итогам парламентских выборов. Коалиция "Великий патриотический полюс", которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэла, набирает 67,7% голосов. Таким образом к администрации главы государства возвращается контроль над законодательным органом власти.

Несколько стран Западного полушария уже сообщили о том, что не признают результаты голосования. С таким заявлениями выступили Бразилия, Канада, Колумбия, Панама, США и Эквадор. МИД Венесуэлы призвал правительства этих стран не вмешиваться во внутренние дела Боливарианской Республики.

Президент Николас Мадуро назвал итоги выборов историческими. Он также заявил: "У нас теперь есть новая Национальная ассамблея, это результат народного голосования. Люди выбрали новых депутатов, в том числе женщин. Мы одержали грандиозную победу".

Партия Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом в январе прошлого года, отказалась от участия в выборах. Он также призывал другие оппозиционные силы к бойкоту голосования. Волеизъявление прошло прошло на фоне рекордно низкой явки в 31%.