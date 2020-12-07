Посидония океаническая: самое крупное растение в мире под угрозой

Посидония океаническая, морская трава, характерная для Средиземного моря, образует одни из старейших и крупнейших живых колоний на планете.

Она обеспечивает важную среду обитания для других морских видов. Но сейчас самое крупное растение в мире страдает от загрязнения окружающей среды, изменения климата и деятельности человека.

Один из крупнейших европейских экспертов по этому виду рассказал нам об угрозах для его существования... и почему нас это должно волновать.

Габриэле Прокаччини, морской биолог, Зоологическая станция имени Антона Дорна:

— Рост Посидонии океанической очень, очень медленный. Брошенный якорь с большого судна может уничтожить 1 м2 подводных лугов Посидонии, — и чтобы залечить этот шрам природе понадобятся сотни лет. Посидония растет вертикально на донных отложениях, а для этого нужны годы и годы. Возраст некоторых лугов Посидонии составляет от 2000 до 3000 лет. Только представьте себе последствия, если мы возьмем и выкорчуем все эти заросли Посидонии. А ведь они очень важны, так как впитывают и хранят в себе огромное количество углерода. И этот углерод - один из ключевых элементов этих морских экосистем. Посидония, как и другие виды морских растений, играет огромную роль в экосистемах. Мы подсчитали, что экономический эффект их жизнедеятельности в экосистемах даже больше, чем у экваториального леса.