Премьер Румынии ушел в отставку

После поражения Национал-либеральной партии на парламентских выборах в Румынии ее лидер Людовик Орбан объявил об отставке. Пандемия коронавируса и экономический кризис вызвали апатию и разочарование среди части избирателей, что стало причиной низкой явки, которая сыграла на руку социал-демократам и привела к их формальной победе.

Тем не менее левые популисты, скорее всего, окажутся в оппозиции, так как абсолютного большинства они не получили, а подходящих союзников нет - партнерство с "Альянсом за единство румын" даже не обсуждается.

"Их политическая позиция, похоже, не соответствует европейским ценностям, - говорит первый заместитель председателя Социал-демократической партии Сорин Гриндяну. - Они не разделяют идею о членстве Румынии в ЕС и НАТО, они не уважают основные принципы нашего развития, поэтому я могу дать вам твердый ответ - "Нет!"

Тем временем либералы начали коалиционные переговоры с объединением "Союз спасения Румынии - Партия свободы, единства и солидарности" и Демократическим союзом венгров Румынии.

Зигфрид Мурешан, международный представитель НЛП: "Мы ожидаем, что Румынией в течение следующих 4 лет будет управлять проевропейский кабинет с четкими приоритетами в модернизации и развитии страны, привлечении европейского финансирования - а в нашем распоряжении 80 миллиардов евро - и в защите верховенства закона и европейских ценностей. Мы ожидаем, что этот кабинет возглавит крупнейшая правоцентристская проевропейская партия Румынии - Национал-либеральная партия".

Дан Барна, сопредседатель USR-PLUS: "Результаты голосования явно показывают, что объединение USR-PLUS получило от своих избирателей мандат на формирование реформаторского большинства. Если мы посмотрим на результаты и партии, получившие места в парламенте, то четко увидим, что без USR-PLUS не будет большинства. Это послание, которое избиратели направили политикам. Мы должны стать частью этого большинства благодаря нашей программе реформ".

Мари-Жанна Ион, Euronews: "В ближайшие дни президент проведет переговоры со всеми основными партиями, получившими места в румынском парламенте, чтобы решить, кого он назначит премьер-министром. Как ожидается, Новый год Румыния встретит с новым кабинетом министров".