Опровергнуто сообщение о прорыве на переговорах по "брекситу"

Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье проинформировал постоянных представителей 27 стран-членов о ходе переговоров в минувшие выходные в Лондоне по торговому соглашению с Соединённым королевством. Главный результат: прорыва не произошло - вопреки некоторым сообщениям.

Но переговоры продолжаются. Чтобы придать им значимости, в Брюссель вновь приехал Майкл Гоув, британский министр, ответственный за «брексит», .

Самые спорные вопросы - кому ловить рыбу в британских водах, как контролировать выполнение всей сделки, и в какой степени Соединённому королевству будет разрешено поддерживать свои компании, не нарушая при этом правил конкуренции.

Независимый наблюдатель за «брекситом» предполагает, чтобы для предотвращения провала переговоров в них могут вмешаться первые лица.

«Пока не было телефонных разговоров между, например, Борисом Джонсоном и президентом Эммануэлем Макроном, Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Рютте. И этом стало сюрпризом, - сказал Джон Уорт. - Такие впечатление, что Джонсон ушёл в глухую оборону на этой стадии «брексита». А звонки на высшем уровне могли бы вывести переговоры из тупика. Мы даже не слышали, планируются ли они, поэтому я не питаю надежды, что ситуация будет разблокирована».

До сих пор переворы вёл от имени лидеров ЕС Мишель Барнье. В понедельник он развеял возникший было в воскресенье оптимизм.

Отчаянной попыткой преодолеть мертвую точку может стать ещё один телефонный разговор на этой неделе между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В Брюсселе скаладывается мнение, что среда - это последний день для заключениям сделки, которая ещё требует парламенской ратификации. Переходный период после «брексита» завершится в полночь 31 декабря.

После выхода Великобритании из единого рынка ей придёться обменивать с контенентом товарами по правилам Всемирной торговой организации, что может означать введение пошлин.