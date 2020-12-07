Джонсон и фон дер Ляйен лично решат судьбу торгового соглашения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести в ближайшие дни личную встречу, где они попробуют использовать последний шанс на то, чтобы заключить торговую сделку. Об этом объявлено по итогам длительного телефонного разговора между политиками.

Стороны подчеркнули, что не избавились от разногласий по поводу документа, и пока не видят возможности достичь компромисса, но тем не менее готовы продолжать переговоры. Так, в Лондоне в понедельник заявили, что готовы внести поправки в текст законопроекта о внутреннем рынке, который и стал камнем преткновения в ходе переговоров с Брюсселем. Остаются нерешёнными также разногласия в области рыболовства и госрегулирования.

В середине прошлой недели было объявлено, что делегации двух сторон прекращают консультации из-за невозможности отыскать компромисс. Теперь решение находится в руках Джонсона и фон дер Ляйен.