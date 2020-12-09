Мистер Джонсон едет в Брюссель

Борис Джонсон во второй половине дня в среду отправляется в Брюссель. Там он совершит еще одну ( судя по всему, последнюю) попытку достичь прогресса в соглашении по "брекситу", призванном регулировать торгово-экономические связи между ЕС и Британией.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн приветствовала визит британского премьера, отметив, что переговоры продолжатся.

Накануне стало известно, что Британия готова отказаться от части статей договора, которые могут трактоваться как нарушение международного законодательства. При этом по другим пунктам позиция страны не претерпит изменений.

Северная Ирландия, оставаясь частью королевства, сохранит статус кво в отношениях с Республикой Ирландией

"Наша цель всегда была чёткой, - сказал в связи с этим зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович. - Она заключалась в защите соглашения Страстной пятницы, направленных на поддержание мира, стабильности и процветания острова Ирландия. Нам не менее важна целостность общеевропейского рынка".

Во вторник вечером состоялась беседа между Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Было решено не возвращаться к теме брексита на саммите, который пройдет в четверг. И переговорщик от Евросоюза Барнье не получит дополнительных полномочий для дальнейших переговоров.

"Я полагаю, что наши партнеры должны понять: Соединенное Королевство покинуло ЕС для того, чтобы на основе демократии проводить как внутреннюю, так и внешнюю политику", - заявил перед своим отъездом в Брюссель Борис Джонсон.

Если договоренности не будут достигнуты и соглашение не ратифицировано к 31-му декабря, то экономические отношения между Британией и ЕС будут строитиься на основе правил ВТО, включающих введение таможенных сборов между обоими партнерами.