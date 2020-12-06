"Политическая агрессия" против "Северного потока-2"

Российские власти осудили призыв посольства США в Берлине к Германии и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2", который Вашингтон считает "политическим инструментом Кремля".

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США "играть по правилам", назвав "политической агрессией и незаконным противодействием" призыв к мораторию, который сделала в субботу в интервью Handelsblatt и. о. посла США в ФРГ Робин Куинвилл. По её словам, "такое решение стало бы чётким сигналом о том, что Европа больше не будет мириться с постоянным злонамеренным поведением России".

"Северный поток-2", близкий к завершению трубопровод по дну Балтийского моря стоимостью 10 млрд евро, призван удвоить поставки российского природного газа в Германию, крупнейшую экономику Европы. Строительные работы были приостановлены почти на год из-за санкций США, но их планируется возобновить в ближайшее время.

Против строительства яростно выступают Польша, Украина и страны Балтии, заявляя, что "Северный поток-2" увеличит зависимость Европы от поставок российских энергоносителей, и Москва сможет использовать это для оказания политического давления.

Однако Еврокомиссия в пятницу заявила, что выступает против санкций третьих стран в отношении компаний ЕС, которые ведут законный бизнес, и что экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву.