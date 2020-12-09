Лавров: "России и Германии нужна перезагрузка"Комментарии
Диалог Москвы и Берлина нужно переосмыслить, он нуждается в перезагрузке. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией депутатов партии "Альтернатива для Германии".
Глава российского МИДа также заявил, что попытки официального Берлина противодействовать поездке делегации оппозиционной немецкой партии в Россию вызвали немалое удивление в Москве.
Сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла осудил санкции, введенные в отношении России США и Евро союзом и поддержал проект "Северный поток - 2"
Накануне стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Соответствующие односторонние меры содержатся в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), аналогичное голосование должно пройти в Сенате.