Праздничное настроение несмотря на пандемию: в Рио-де-Жанейро на горе Сахарная голова посетителей встречает Санта-Клаус, спускающийся на веревке со 100-метровой высоты, кабинки канатной дороги украшены в рождественском стиле. Бразилия занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных.

В Чехии возобновили работу рестораны и магазины, отменен запрет на свободное передвижение граждан по ночам. В Праге праздник Рождества детям дарит местный цирк, подарки от Санта-Клауса можно получить не выходя из машины. Режим чрезвычайной ситуации в Чехии действует до 12 декабря и правительство готовить продлить его еще на 30 дней.

Ясельная площадь в Вифлееме, где расположен храм Рождества Христова, в этом году пустует — нет паломников и туристов. В городе действует комендантский час. Огни на знаменитой елке зажглись в присутствии небольшой группы людей.