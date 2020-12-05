Европейская киноакадемия готовится объявить победителей

Европейская киноакадемия ( премии которой нередко в Старом Свете именуют европейскими "Оскарами") готовится к вручению наград. Победители будут объявлены объявлены в Берлине. Церемония, из-за пандемии коронавируса запланирована как целый ряд мероприятий в онлайн формате, которые пройдут с 8 по 12 декабря.

Мэрион Деринг, директор Европейской киноакадемии: "Мы воздаем должное европейскому кинематографу, мы продвигаем европейские фильмы, что является очень важным, поскольку, как все мы знаем, в кинотеатрах Европы, европейские ленты представлены в меньшем количестве, нежели, например, американские. Европейскому кинематографу необходима хорошая реклама, потому что у нас так много необычных интересных фильмов из разных стран (Европы). Кроме того, мы должны быть в курсе того, что происходит в государствах и обществах вне Европы".

Многообразие тем и неординарные сюжеты ... Именно на это ориентируется Европейская киноакадемия оценивая фильмы. "Стальные леди", лента финского режиссера Памелы Толы, претендует на награду в номинации "лучшая европейская комедия".

Конкурент "леди" - "Триумф", который снял режиссер Эммануэль Курколь. Один из вечеров организаторы посвятят анимационному и комедийному кино. Нынешний кинофорум будет особенным.

Мэрион Деринг, директор Европейской киноакадемии: "Мы сделаем мероприятие скромным, но сердечным и душевным. Мы хотим передать людям атмосферу комфорта, чувство семьи. Это то, что всегда отличало наши церемонии. Мы хотим оказать очень теплый прием всем номинантам, даже если они физически не могут присутствовать здесь".

Среди фаворитов Euronews лента "Хосеп". Картина совместного производства Франции, Испании, Бельгии претендует на звание лучшего европейского анимационного фильма - процветающего сектора европейской киноиндустрии. Eronews расскажет о победителях в телевизионных выпусках новостей и на нашем веб-сайте.