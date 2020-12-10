Кто станет лучшим актёром Европы?

Председатель Европейской киноакадемии Майк Дауни объявил шестерых номинантов на звание лучшего исполнителя мужской роли.

Среди них -американо-датский актёр Вигго Мортенсен, сыгравший в фильме "Падение", который он поставил сам. Герои картины - гей средних лет и его консервативный отец гомофоб, страдающий деменцией. Не справившись с одинокой жизнью на ферме, отец переезжает в Лос-Анджелес к сыну, который живёт со своим партнёром и его дочерью. Тлеющий конфликт, разъединяющий двух самых родных людей, обостряется вновь. Смогут ли они его преодолеть?

Другой претендент на награду - польский актёр Бартош Беленя. В фильме _"Тело Христово" _он сыграл 20-летнего Даниэля, бывшего заключённого, который мечтает стать священником. Воспользовавшись случаем, он выдает себя за выпускника семинарии и заменяет заболевшего пастора в небольшом провинциальном городке.

Чернорабочий Никола - герой Горана Богдана в фильме "Отец" - живёт в маленьком сербском городке. У него двое детей, а жена покончила с собой из-за отчаяния, находясь на грани нищеты и голода. Социальные службы забирают детей у отца до тех пор, пока он не докажет, что сможет их прокормить. Никола отправляется пешком в Белград, чтобы вернуть детей, добившись аудиенции у министра.

"Ещё по одной" - так называется драма датского режиссёра Томаса Винтерберга. Его соотечествнник Мэдс Миккельсен номинирован за роль преподавателя Мартина, который вместу с друзьями решил проверитть теорию о том,что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. А значит он должен всегда быть немного нетрезвым.

"Притворяться - вот хороший способ вести себя как пьяный, не выпив при этом ни капли, --рассказывает Миккельсен о своей работе в фильме. - Но, конечно же, в этой картине пришлось перейти на просто сумасшедший уровень, когда вас не волнует, увидит ли мир вас пьяным или нет. Но вот что нужно при этом усвоить: когода вы падаете, то вы не сможете подставить руки и смягчить падение, а падаете прямо лицом вниз . (...) __В субботу на церемонии награждения я буду в костюме и буду пить пиво, постараюсь разогреть атмосферу".

Итальянский актёр и театральный режиссёр Элио Джермано поборется за звание лучшего актёра своей работой в фильме "Я хотел спрятаться". Его герой Тони - сирота, сын итальянских эмигрантов, которого усыновляет швейцарская семья. Но из-за физических и психических недугов мальчика насильно выдворяют в Италию, где он живёт в нищете на берегу реки По. Иногда ему удётся перехватить работу, но главное - он рисует. Встреча со знаменитым скульптором меняет его жизнь. Это история Атонио Лигабуэ, известного художника примитивиста ХХ века, которого называли "итальянским Ван Гогом".

Итальянец Лука Маринелли номинирован за очередную инкарнацию Мартина Идена - на этот раз знаменитый роман Джека Лондона экранизировал Пьетро Марчелло. Это история простого моряка, полюбившего девушку не своего круга. Чтобы добиться её благосклонности, Мартин занимается самообразованием, начинает писать и становится знаменитым писателем. Но, добившись своей мечты, теряет интерес к литературе и к самой жизни.

Церемония вручения премий Европейской киноакадемии обычно она проходит в столице Германии каждый нечётный год и в других европейских городах - в годы чётные. На этот раз из-за пандемии кинопраздник в Рейкьявике решили заменить онлайн-мероприятием из берлинского штаба киноакадемии.