Первый заказ на 737 MAX

Авиакомпания Ryanair покупает крупную партию "Боингов" 737 MAX — первый заказ на самолёты этой модели после двух катастроф и 20-месячного запрета на полёты. Ирландский лоукостер намерен приобрести 75 машин. Стоимость сделки — почти 7,5 миллиардов евро. Расширение заказа со стороны крупнейшей авиакомпании Европы должно поддержать пошатнувшиеся репутацию и финансовое положение американского производителя.

Майкл О'Лири, глава Ryanair:

"Мы очень рады сообщить, что увеличиваем наш заказ на 75 машин. Они присоединятся к твёрдому заказу на 135 'Боингов'. Эти самолёты способны изменить правила игры".

Авиационные власти США разрешили возобновить эксплуатацию семейства 737 MAX в середине ноября. В среду самолёт впервые поднялся в небо с журналистами на борту, и ожидается, что к концу года он вернётся на пассажирские рейсы.

Европейское агентство по лётной безопасности также дало "Боингу" зелёный свет, но пока на словах: директива о лётной годности пока не подписана.