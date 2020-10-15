Ryanair сократит количество рейсов

Крупнейший лоукостер Европы ирландская авиакомпания Ryanair сократит до 40% количество рейсов в зимний период. График полетов с ноября по март пересмотрен из-за пандемии коронавируса. Ранее Ryanair планировала выполнять 60% авиаперевозок, однако из-за снижения количества бронирований в IV квартале текущего года, вызванного введением ЕС и Великобританией ограничений на поездки, руководство компании приняло решение скорректировать зимнее расписание полетов.

Авиаперевозчик закрывает на зиму свои базы в Корке, Шанноне и Тулузе, но рассчитывает сохранить 65% маршрутов в странах Европы, снизив частоту полетов. Компания должна поддерживать самолеты в хорошем состоянии и сохранить рабочие места членам экипажа", — отмечается в заявлении.

По словам исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири, руководство сожалеет о сокращении рейсов, но вынуждено пойти на такое решение из-за неэффективного госуправления на рынке авиаперевозк ЕС.

Об изменениях в Ryanair стало известно после того, как участники глобального рынка обратились к правительствам стран с призывом предоставить авиаиндустрии, несущей огромные убытки, новые пакеты помощи и заменить карантинные требования на меры по тестированию.

По оценкам экспертов отрасли, финансовые потери авиакомпаний по итогам года составят 50%, аэропортов — 60% . 46 миллионов рабочих мест находятся под угрозой, большинство из них связаны с индустрией туризма, которая напрямую зависит от авиаотрасли.