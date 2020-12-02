COVID-19: лыжи в кладовке стоят

В этом году на праздники европейцы будут сидеть дома - в лучшем случае им разрешат собраться и отметить Рождество и Новый год в небольшой компании, но провести время в привычном ритме - то есть катаясь на лыжах, им не разрешено.

Власти объясняют подобные ограничительные меры необходимостью борьбы с эпидемией.

Как сообщает британская "Гардиан", цитата - "Австрия намерена уступить давлению своих европейских соседей и также закрыть альпийские курорты для туристов".

Ранее стало известно, что канцлер Себастьян Курц назвал "преувеличенными" попытки координировать закрытие зимних курортов для отдыхающих.

Основная масса иностранных туристов, которые катаются на склонах Китцбюэлч или Цель-ам-Зее, приезжает из ФРГ. Их число составляет чуть боле семи миллионов человек ежегодно. Закрытые склоны в баварских Альпах, по мнению немецкого канцлера, должны означать и закрытые спуски в австрийском Тироле.

Ангелу Меркель поддерживает французский лидер.

Макрон недвусмысленно дал понять, что в Куршевель и Межев можно поехать не для катания, а только, чтобы подышать свежим воздухом: "Если найдутся такие страны, входящие или не входящие в ЕС, решившие открыть горнолыжные курорты, нам придется принять дополнительные меры по переубеждению наших граждан, решивших провести отпуск там, где возможно наличие очагов инфекции. Кроме того, мы не будем мириться с ситуацией, когда в одних странах кататься можно, а в других - нельзя, поскольку это создает ненужный дисбаланс".

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поддержал французского лидера: "Должна существовать солидарность между европейскими странами и другими государствами, находящимися по соседству. Мы не можем говорить одним, чтобы они держали двери на замке и видеть, как люди едут кататься в другие места".

В среду состоится заседание кабинета министров Австрии. Правительство альпийской республики совместно со специалистами в области здравоохранения должны решить, какие именно ограничительные меры будут действовать до 7-го декабря, а какие рестрикции будут ослаблены.