Boeing-737 Max снова в небе

Обновленный Boeing-737 Max совершил первый рейс с пассажирами после 20 месячного перерыва в эксплуатации. Власти США в прошлом месяце дали зеленый свет на возвращение самолета в строй после его модернизации. Рекламный перелет из Далласа в Талсу осуществлялся авиакомпанией American Airlines. На борту судна находились сотрудники аэрокосмической корпорации и представители прессы. 50-минутный полет, если не считать некоторой турбулентности в пути, прошел без происшествий.

Решение о снятии судна с эксплуатации было принято после двух крупных авиакатастроф: в марте 2019 года в Эфиопии и в октябре 2018 года в Индонезии. Их жертвами стали 346 человек.