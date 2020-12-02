Пассажиры критикуют EasyJet за "жадность"

EasyJet, один из крупнейших лоукостеров Европы, вводит новые тарифы на провоз багажа.

Раньше пассажир имел право бесплатно провезти чемодан, который поместился бы на верхнюю полку. Теперь занять её будет стоить дополнительных денег, а бесплатно можно будет взять только сумку, которая помещается под сиденье.

По словам руководителей авиакомпании, новая мера упростит и ускорит посадку на борт, поскольку позволит избежать ситуации, когда в салоне место кончается, и багаж приходится сдавать.

Однако клиенты авиакомпании в соцсетях резко раскритиковали такой шаг. Они уверены, что на фоне тяжёлого кризиса перевозчик попросту хватается за малейшую возможность увеличить прибыль. Новые меры вводятся 10 февраля, и пассажиры опасаются, что тем, кто уже забронировал билет, придётся теперь доплачивать.

EasyJet, как и все авиакомпании, несёт тяжёлые убытки из-за коронакризиса. Осенью перевозчик сообщил, что его потери за год составили почти полтора миллиарда евро. В зимний сезон лоукостер будет выполнять лишь 20% рейсов.