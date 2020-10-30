Авиаотрасль в "красной зоне"

По мере того, как европейские страны возвращаются к ужесточению ограничений в борьбе с пандемией, авиакомпании все больше погружаются в "красную зону". Так, доходы крупнейшего авиаперевозчика Европы Air France-KLM в третьем квартале упали до 2,5 миллиардов евро. Годом ранее за аналогичный период они были в 3 раза больше.

Количество пассажиров на международных рейсах сократилось на 70% и составило 8,8 миллионов человек. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в заключительном квартале года.

Чистый убыток Air France-KLM с июля по сентябрь составил 1,7 миллиарда евро. Годом ранее группа компаний отчиталась о чистой прибыли в 363 миллиона евро.

На этом фоне авиастроительный концерн Airbus сообщил о миллиардном убытке в третьем квартале - в условиях более медленного, чем ожидалось, восстановления отрасли. Однако, руководство компании говорит, что справится с последствиями осенних карантинных мер, адаптировав свою деятельность к новым обстоятельствам.

Гийом Фори, генеральный директор Airbus:

"В последнее время мы много обсуждали этот вопрос с правительствами, чтобы убедиться, что меры, которые они принимают, являются лучшим компромиссом, когда нужно действовать, чтобы сдержать пандемию. Это действительно важно, это серьезные шаги, но все же они не слишком сильно влияют на экономическую жизнедеятельность таких крупных промышленных корпораций, как Airbus, и наших поставщиков".

На скорое улучшение конъюнктуры Airbus не рассчитывает и ожидает возвращения объемов авиаперевозок на уровень прошлого года не раньше чем через три-пять лет.