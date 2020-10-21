"Авиаиндустрия рискует не пережить кризис"

Авиакомпании во всем мире готовятся к дальнейшим потрясениям на рынке, так как новая волна коронавируса принесет собой еще больше проблем в то время как авиаиндустрия стала одной из самых пострадавших от пандемии сфер экономики. По оценкам экспертов, в этом году пассажиропоток в мире снизится на 66%, финансовые потери превысят 80 миллиардов евро.

Генеральный директор компании "Британские авиалинии" Шон Дойл говорит: "Необходимо понять, что наша индустрия рискует не пережить этот кризис, если мы сначала не решим проблему того, как вернуть людей в самолеты".

Несмотря на то, что для полного восстановления потребуется время, некоторые участники рынка надеются повышенный спрос после строго карантина и ограничений на поездки. На это, в частности, рассчитывает генеральный директор компании "Катарские авиалинии" Акбар аль-Бакер: "Люди снова захотят путешествовать, возобновятся поездки в деловых целях. Ограничения заставили людей задуматься о том, что возможность путешествовать зависит от непредвиденных обстоятельств, мы воспринимали эту возможность как сам о собой разумеющееся".

Международный совет аэропортов и Международная ассоциация воздушного транспорта усиливают давление на правительства с призывом организовать эффективный процесс тестирование на коронавирус, чтобы открыть границы и восстановить рынок международных авиаперевозок.