Скандал в Брюсселе: удар по ФИДЕС

Побег евродепутата с вечеринки по водосточной трубе — центральная тема бельгийских СМИ, а социальные сети ломятся от "фотожаб". В Венгрии историю с Йожефом Сайером освещают скромнее. В близких к правительству газетах — краткое упоминание на последних страницах.

Представители кабинета также не давали никаких комментариев, предпочитая вовсе не общаться с прессой.

Адам Мадьяр, Euronews:

"Утром полиция оцепила вход в резиденцию премьера, так что журналисты не смогли расспросить министров, расходившихся после сегодняшнего заседания правительства. Они просто садились в машину — внутри оцепления — и уезжали".

Лишь в среду вечером премьер-министр Виктор Орбан прокомментировал поведение своего соратника. Йожеф Сайер немедленно покидает ряды ФИДЕС, поскольку его действия неприемлемы. Но в то же время не будет забыта его 30-летняя работа: Сайер стоял у истоков создания правящей венгерской партии.

Представители ЛГБТ-сообщества Венгрии выражают надежду, что скандал подтолкнёт власти пересмотреть свою позицию.

Тамаш Домбош, ЛГБТ-активист:

"В рядах ФИДЕС, как и среди их избирателей, есть самые разные люди. Не получится проводить границы, не получится отделить людей от страны и общества из-за того, что их сексуальная жизнь и сексуальная ориентация отличается от большинства. Мы надеемся, что правительство поймёт, что эти люди — неотъемлемая часть общества, и не стоит пропагандировать ненависть к ним".

В любом случае, это не первый и весьма тяжёлый удар для ФИДЕС, в частности в том, что касается европейских перспектив: ещё в прошлом году было приостановлено её членство в Европейской народной партии, которая объединяет правоцентристские движения в Европарламенте.

Патрик Сихерле, политолог:

"Всё указывает на то, что политические возможности ФИДЕС за последнее время заметно ослабли, и это для Венгрии скорее негативный результат".

Кроме всего прочего, скандал разразился в то время, когда Венгрия вместе с Польшей вступила в открытый конфликт с Брюсселем из-за механизма, который увязывает выделение европейских денег с соблюдением прав человека — в том числе и прав ЛГБТ-сообщества.