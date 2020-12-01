Венгерский евродепутат был задержан у гей-бара с наркотиками

Депутат Европарламент из Венгрии Йожеф Сайер признался в том, что минувшую пятницу присутствовал на вечеринке в популярном среди геев районе Брюсселя вместе с 20 другими мужчинами. В то время полиция вылавливала там нарушителей карантинных мер и обнаружила у 59-летнего политика наркотики. Он уверяет, что они были ему подброшены.

Сайер - один из основателей правящей в Венгрии консервативной партии "Фидес", которая неодобрительно относится к ЛГБТ-сообществу. Он близкий соратник премьер-министра Виктора Орбана.

В воскресенье Сайер покинул своё парламентское место, ещё до того, как пятничное происшествие вызвало сенсацию в бельгийских СМИ. Полиция Брюсселя подтвердила, что еще 2 участника вечеринки воспользовались дипломатической неприкосновенностью. Это позволяет предположить, что скандал будет расширяться.